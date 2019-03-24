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Жительница Армавира пыталась организовать наркотрафик в исправительную колонию

Оперативные сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального управления МВД задержали жительницу города Армавир за организацию канала доставки наркотических средств в исправительные учреждения.

В ходе проведенных обысков в частном домовладении и на прилегающей к нему территории были обнаружены и изъяты спрятанные ухищренным способом свертки, в которых, как показали проведенные экспертизы, находилось  наркотическое вещество  «героин» общей массой около двух грамм. 

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 36-летняя женщина  подготовила расфасованные по дозам наркотики для передачи своему 40-летнему брату, отбывающему наказание за распространение наркотиков в ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю. При этом гражданка руководствовалась не родственными чувствами, а действовала исключительно из корыстных побуждений, предварительно получив на банковскую карту денежный перевод за  свои услуги.

В настоящее время в отношении гражданки, намеревавшийся передать наркотики в исправительное учреждение проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ.

УФСИН России по Краснодарскому краю информирует, что за попытку доставки на территорию исправительных учреждений наркотических средств, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. В 2018 году за попытки доставки наркотиков в учреждения уголовно-исполнительной системы правоохранительными органами по инициативе УФСИН было возбуждено 26 уголовных дел.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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