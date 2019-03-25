В Северском районе завершено расследование уголовного дела о краже

/Криминал/

Следственным отделом ОМВД России по Северскому завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 66-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что забыла свой кошелек, а вернувшись за ним, не обнаружила портмоне на месте. Ущерб составил свыше 25 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления.

По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 66-летнюю местную жительницу.

В отделе полиции злоумышленница пояснила, что похищенные денежные средства она успела потратить, а кошелек - выбросила.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/16270797/