В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже

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Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о преступлении в полицию обратилась местная жительница. Потерпевшая пояснила, что из шкатулки, которая находилась в ее домовладении, пропали золотые украшения. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в домовладение потерпевшей через окно. Кроме того, полицейские обнаружили на форточке следы пальцев рук, предположительно оставленные подозреваемым.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при проверке по базам учетов МВД полицейские установили личность предполагаемого преступника и его местонахождение.

В отделе полиции задержанный пояснил, что похищенные украшения продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску