/Криминал/

Новороссийские полицейские установили подозреваемых в мошенничестве

Установлено, что подозреваемые по телефону сообщили местной жительнице о том, что её сын задержан и требовали перечислить денежные средства.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница 1950 г.р. с заявлением о том, что неизвестные лица пытались завладеть её денежными средствами в сумме 60 тысяч рублей.  
На телефон пенсионерки позвонил неизвестный, представился сотрудником ДПС и сообщил, что у ее сына в автомобиле обнаружили полимерный пакет с наркотическим средством «Спайс».  Далее неизвестный передал трубку женщине, которая представилась следователем и сообщила, что для не привлечения ее сына к уголовной ответственности необходимо перечислить денежные средства в сумме 120 тысяч рублей на указанный счет. Пенсионерка сообщила, что такой суммы у нее нет, но она готова перевести денежные средства в сумме 60 тысяч рублей. Далее в разговоре с неизвестными потерпевшая поняла, что ее пытаются обмануть и денежные средства решила не переводить.  
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения подозреваемых. Выяснилось, что злоумышленники осуществляли звонки с территории города Новороссийска. Оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались жители города Новороссийска  - мужчина 1987 года рождения и женщина 1987 года рождения. Они были задержаны на территории частного домовладения в пригороде Новороссийска. Кроме того, в ходе проведенного  обыска  в домовладении, в котором проживали злоумышленники,  были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов связи.   
В отношении подозреваемых следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч.2  статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.  
Работа по установлению причастности этих граждан к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края  продолжается. 

Источник: Пресс-служба Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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