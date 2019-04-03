Сотрудники краевого погрануправления задержали очередного браконьера

/Криминал/

37-летний мужчина был задержан на берегу Ейского лимана в 100 метрах от входного канала ЕНВХ, районе, где действует запрет на любой вид рыбалки.

Нарушитель был пойман с поличным. При нем пограничники обнаружили специальный рыбацкий костюм и несколько сетей, общей протяженностью порядка 100 метров. Кроме того, в браконьерские сети успело попасть значительное количество рыбы. Из запрещенных орудий лова пограничники извлекли более 100 штук тарани, десятки особей густеры и карасей, а также запрещенного к вылову пиленгаса. По предварительным данным ущерб от противоправных действий гражданина составил порядка 70 тысяч рублей.

По факту нарушения правил рыболовства в отношении данного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.7 КоАП РФ. Если суд признает мужчину виновным ему грозит наказание в виде крупного штрафа.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю