Азовские лиманы под контролем пограничников

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465 тысяч рублей – такой экономический ущерб морским биоресурсам Азовского моря едва не причинили рыбаки, установившие браконьерские сети в районе Ачуевской косы.

В результате профилактических мероприятий пограничники предотвратили гибель ценных видов осетровых пород и пиленгаса.

Сотрудники краевого погрануправления вышли на пограничном сторожевом катере в акваторию Азовского моря с целью контроля в сфере охраны биологических ресурсов. В результате траления была извлечена 100-метровая лессовая сеть, в которой находилось 6 особей севрюги и более 60 экземпляров пиленгаса. К счастью, рыба оказалась в жизнеспособном состоянии и серьёзно не пострадала. Пограничники отпустили морских обитателей в естественную среду.

За нарушение правил рыболовства в отношении неустановленного лица были составлены процессуальные документы по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ. Проводятся процессуальные действия.

Напоминаем, что в период с 1 марта по 31 мая во всех азовских лиманах Краснодарского края действует запрет на любительское и спортивное рыболовство. Он направлен на сохранение популяции нерестящихся морских обитателей. Для лиц, нарушающих правила рыболовства, российским законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю