В Новороссийске местному жителю предъявлено обвинение в совершении мошенничества

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В производстве СУ УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, мужчина, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, для участия в программе субсидирования малого и среднего предпринимательства предоставил в администрацию муниципального образования города Новороссийска подложные документы. На развитие фирмы злоумышленнику выделили более полумиллиона рублей, которые он потратил на личные нужды.

Полицейские установили, что указанные в предоставленном бизнес-плане и договорах сведения об осуществлении организацией предпринимательской деятельности по выполнению столярных работ и производству деревянных строительных конструкций не соответствуют действительности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали злоумышленника на территории Новороссийска.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МДВ России по Краснодарскому краю