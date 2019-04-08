В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту хищения из муниципальной и государственной собственности 4 земельных участков общей стоимостью более 22 миллионов рублей

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Прокуратура г. Новороссийска провела проверку соблюдения земельного законодательства, в ходе которой установлены факты неправомерного выбытия из муниципальной собственности 3 земельных участков, а также 1 земельного участка из земель лесного фонда, общая площадь которых составила свыше 16 тыс. кв. м.

Проверкой выявлено, что житель г. Новороссийска в 2018 году вступил в наследство и получил в собственность от отца якобы принадлежащие умершему 4 земельных участка, расположенные в городе Новороссийске. Изучение правоустанавливающих документов показало, что ряд документов, обосновывающих переход права собственности на землю, имеют признаки подложности, часть из них уполномоченными органами фактически не выдавалась. В результате этого неправомерно выбыли 3 земельных участка из муниципальной собственности, а также 1 земельный участок из земель лесного фонда, чем по предварительной оценке причинен ущерб государству и муниципальному образованию в размере более 22 млн 770 тыс. рублей.

В марте 2019 года прокурором г. Новороссийска материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение, совершенное путем обмана в особо крупном размере).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-materialam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-g-1