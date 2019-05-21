Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненного

/Криминал/

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации данного министерства.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Установлено, что заместитель министра сельского хозяйства края с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края. В соответствии с данной программой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По данным следствия, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, желающая получить субсидию на развитие своего комплекса, обратилась в министерство сельского хозяйства. Начальник управления развития малых форм хозяйствования данного министерства, сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 миллиона рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней 4 миллиона рублей, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю