Держи вора!

/Криминал/

В производстве следственного управления УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 46–летнего приезжего из ближнего зарубежья по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Установлено, что злоумышленник ночами проникал в квартиры новороссийцев, взламывая дверные замки, похищал деньги, ювелирные изделия и другие ценности, после чего скрывался. Сумма общего ущерба превысила 600 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно–розыскных мероприятий после совершения очередной кражи по горячим следам при попытке выезда из города злоумышленник был задержан. В машине, на которой передвигался мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли ювелирные украшения, похищенные в тот же день из квартир двоих потерпевших.

Изъятые ценности, стоимость которых превысила полмиллиона рублей, полицейские вернули законным владельцам.

Следствием установлена причастность фигуранта к шести фактам краж имущества, две из которых он совершил в городе Крымске.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых противоправных деяний. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску