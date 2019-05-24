Сотрудники транспортной полиции Сочи изъяли синтетический наркотик в значительном размере

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Сотрудниками уголовного розыска Сочинского ЛУ МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские на территории железнодорожного вокзала Сочи задержали жителя Астраханской области с признаками нахождения в состоянии, схожим с наркотическим одурманиванием.

Мужчина был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте для последующего разбирательства. При личном досмотре в его вещах оперативники обнаружили и в последствии, изъяли полимерный пакет кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета.

Обнаруженное вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, белый порошок является синтетическим наркотическим средством – метилэфедрон, в значительном размере.

В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 27-летнего жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».