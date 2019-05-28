/Криминал/

Внимание! Розыск!

Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении личности неопознанного трупа.

22 мая 2019 года в дежурную часть отдела полиции Приморского района Управления МВД России по г. Новороссийску поступило сообщение по факту обнаружения на участке лесистой местности (примерно в 5 км от ст. Раевская г. Новороссийска и примерно в 2 км от с. Большие хутора г. Новороссийска) трупа неустановленного мужчины

Приметы:  на вид около 40-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения,

Особые приметы: на верхней челюсти имеются 8 коронок из металла желтого цвета, на нижней челюсти 8 коронок из белого металла.

Был одет: штаны темного цвета, футболка серого цвета, полуботинки черного цвета, рядом с телом обнаружен свитер серого цвета с бирюзовыми вставками  в виде полос, рюкзак красно – розового цвета.

Просим всех, кто обладает сведениями о данном человеке незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02, с мобильного 102 либо 8-918-047-9125, 8-988-137-9009

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Категория: Новости / Криминал

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