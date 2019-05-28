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Сотрудники полиции Туапсинского района задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж

В дежурную часть Отдела МВД России по Туапсинскому району поступило несколько заявлений о пропаже имущества из квартир местных жителей. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Полицейские установили, что во всех случаях злоумышленник днем проникал в жилища потерпевших путем подбора ключа входной двери, похищал деньги, ювелирные изделия и бытовую технику.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районах мест происшествий, а также опросили возможных очевидцев. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных деяний участковые уполномоченные полиции на одной из улиц Туапсе задержали ранее судимого 44-летнего сочинца.

При проведении дальнейшей проверки установлена причастность задержанного к 4 фактам противоправной деятельности.

Установлено, что злоумышленник изготовил универсальные отмычки специально для перфорированных дверных замков. Похищенное имущество он сбывал случайным знакомым.

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено 4 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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