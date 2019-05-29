Полицейские Северского района пресекли незаконный сбыт крупной партии наркотиков

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Сотрудники Отдела МВД России по Северскому району оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

22-летнего подозреваемого правоохранители задержали на одной из улиц поселка Черноморского.

В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 30 полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. По заключению эксперта изъятое вещество является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 16 граммов.

При проведении осмотра по месту жительства подозреваемого в ванной комнате сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще более 40 пакетов с аналогичным веществом, массой более 20 граммов.

Установлено, что задержанный собирался сбыть почти 40 граммов «соли» наркозависимым гражданам.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Северскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю