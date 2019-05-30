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За браконьерство в Кизилташском лимане жителей прибрежного района Краснодарского края привлекут к уголовной ответственности

Мужчины незаконно добыли в акватории Кизилташского лимана креветку травяную. Как позже выяснилось они накануне установили вброд запрещенные к использованию орудия промысла - «кураи», а спустя время вернулись за добычей.

Пограничный наряд, несший на побережье в это время службу, задержал правонарушителей. В рыболовных снастях сотрудники краевого погрануправления выявили значительный объем креветки травяной. Помимо запрещенных орудий лова в количестве 12 штук, у браконьеров изъяли два прорезиненных костюма и сачок, с помощью которых они осуществляли свой незаконный промысел.

По оценкам специалистов ущерб, который нанесли рыбаки морским биологическим ресурсам Черного моря, превысил 630 тысяч рублей.

В настоящее время по факту нарушения правил рыболовства в отношении жителей Темрюкского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет. Следственные действия продолжаются.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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За браконьерство в Кизилташском лимане жителей прибрежного района Краснодарского края привлекут к уголовной ответственности

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