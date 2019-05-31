В Новороссийске участников "кровавой" фотосессии приговорили к 10 суткам административного ареста

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Как сообщили в пресс-службе администраии МО город Новороссийск, один из молодых людей получил 10, а девушка 2-е суток административного ареста. Отбывать наказание молодые люди будут в спец.приемнике для административно задержанных. Водитель отделался лишь штрафом.

Как ранее сообщалось, в отношении гражданина,1984 года рождения, составлены материалы по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), в отношении гражданина 1985 года рождения, составлены материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), в отношении гражданки 1986 года рождения, составлены материалы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), все материалы направлены в суд. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.