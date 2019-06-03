Сотрудники уголовного розыска города Новороссийска задержали подозреваемого в краже

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С заявлением о краже в дежурную часть обратился 44-летний житель иностранного государства.

Приезжий на хорошем уровне владел русским языком и сообщил, что отдыхал в одном из местных ночных клубов, а когда собрался уходить не обнаружил в гардеробе свою куртку. В кармане одежды находились документы и телефон. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили персонал заведения, возможных очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в клубе и на прилегающей территории.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких дней правоохранители установили причастность к краже 26–летнего приезжего из города Сочи.

По месту временного проживания задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием людей в гардеробном помещении, надел чужую куртку и покинул заведение.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом Центрального района УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску