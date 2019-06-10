Житель Геленджика получил два года исправительных работ за хранение наркотиков

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Два года исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства – такой приговор вынес Геленджикский городской суд в отношении гражданина, задержанного сотрудниками транспортной полиции.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина приобрёл наркотики через Интернет и хранил их при себе для личного употребления.

Сорокалетний гражданин был задержан транспортными полицейскими города-курорта на территории Геленджикского морского порта за совершение административного правонарушения. В ходе личного досмотра, желая избежать уголовной ответственности, житель села Кабардинка, попытался выбросить из кармана пиджака газетный свёрток с измельчённой растительной массой серо-зелёного цвета. Однако позже задержанный признал свою вину.

Проведенная экспертиза показала, в пакете – марихуана в значительном размере. Гражданину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 УК РФ – «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». За содеянное он ответит перед законом.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте