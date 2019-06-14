Взятка сельхозников администрации края

/Криминал/

Заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненному в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве предъявлено обвинение.

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и его подчиненного. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Установлено, что заместитель министра сельского хозяйства края с октября 2017 года являлся председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Краснодарского края. В соответствии с данной программой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы. По данным следствия, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива, желающая получить субсидию на развитие своего комплекса, обратилась в министерство сельского хозяйства. Начальник управления развития малых форм хозяйствования данного министерства, сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии в сумме 40 миллионов рублей при условии передачи ему денежных средств эквивалентных 10 процентам от указанной субсидии, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от последней 4 миллиона рублей, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия обвиняемых были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении заместителя министра сельского хозяйства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю