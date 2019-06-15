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Краснодарские таможенники выявили на продовольственном рынке крупную партию санкционной продукции

Должностные лица Краснодарской таможни совместно с сотрудниками краснодарского ОМОН Росгвардии и краевого Управления Россельхознадзора по информации Краснодарской транспортной прокуратуры установили факты реализации и хранения санкционных товаров.

В результате таможенного осмотра помещений и территорий торговых точек одного из рынков г. Краснодара были обнаружены сыры, страной происхождения которых являются страны Европейского союза, ввоз и реализация которых запрещены в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 и Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 №778.

По результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено порядка 300 килограммов различных наименований сыров "DORBLU", "Frico Chevrette", "Camembert", "Brie" из Германии, Польши и Латвии.

Вся санкционная продукция изъята должностными лицами Управления Россельхознадзора для дальнейшего уничтожения в соответствии с установленным порядком.

- Для пресечения возможной реализации на территории края товаров, ввоз и реализация которых в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 и Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014  №778 запрещены на территории Российской Федерации, должностные лица Краснодарской таможни совместно с представителями федеральных органов исполнительной власти проводят таможенные осмотры помещений и территорий у лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на торговых объектах внутреннего рынка,- отметила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товара Янина Окорокова.

С начала года должностными лицами Краснодарской таможни совместно с должностными лицами Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Краснодарской транспортной прокуратурой проведено 13 таможенных осмотров помещений и территорий. Изъято и уничтожено более 1 тонны санкционных товаров. По итогам проведенных рейдовых мероприятий Краснодарской таможней возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по статье 16.21 КоАП РФ.

Источник: Пресс-служба Краснодарской таможни

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Категория: Новости / Криминал

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