В Новороссийске полицейские и члены Общественного совета провели профилактическую акцию "Внимание! Фальшивка!"

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Правоохранители и общественники в трудовых коллективах крупных предприятий города рассказали сотрудникам, как отличить подлинную купюру от фальшивой.

Местом проведения профилактического мероприятия стало одно из крупнейших предприятий Новороссийска. Организаторами акции выступили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новороссийску и члены Общественного совета при ведомстве.

Акция направлена на снижение количества фактов обнаружения поддельных денег, доведение до граждан, работников торговых предприятий основных признаков поддельных денежных купюр.

Как отметили стражи правопорядка, сегодня фальшивомонетчики пользуются высококачественной компьютерной техникой, о чем свидетельствуют хорошо выполненные имитации защитных элементов, которые имеют свечение даже в инфракрасном спектре. Качество фальшивых банкнот растет, в связи, с чем порой даже профессионалам отличить копию бывает довольно сложно.

В рамках мероприятия сотрудники полиции предложили горожанам принять участие в эксперименте – попробовать с первого раза отличить подлинные купюры от фальшивых. Удалось справиться с испытанием далеко не всем, поэтому организаторы акции подробно рассказывали о признаках поддельных банкнот. Также напоминали о том, как действовать в случае обнаружения «фальшивки».

В завершении мероприятия сотрудникам предприятия общественниками были розданы памятки, содержащие рекомендации по профилактике фальшивомонетничества.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску