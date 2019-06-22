Минобороны предложило сажать за вандализм в отношении памятников

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Пять лет тюрьмы за вандализм против «символов воинской славы России». Министерство обороны России предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение или повреждение памятников российским военным.

Этот законопроект опубликован на сайте нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В министерстве предлагают добавить в УК РФ статью 243.3 «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». За совершение преступления предполагается штраф до 5 млн рублей или срок - до 5 лет.

Кроме уголовного преследования и штрафа, обвиняемых по этой статье планируется заносить в «черный список». Им будет запрещен взъезд в Россию, а россиянам нельзя будет иметь с ними деловых отношений. Предполагается, что закон будет защищать и те памятники, которые находятся за рубежом.

Как рассказал в интервью радио Sputnik правозащитник из Эстонии Дмитрий Линтер, такой закон остудит горячие головы, которые уничтожают российские памятники за границей.

«Это сообщение от Министерства обороны РФ для тех лиц, которые совершают акты вандализма в отношении памятников войнам освободителям. Это демонстративный шаг, который обозначает позицию России в этом вопросе. Это можно только поддерживать. Эффективнее было бы не закрывать въезд причастным к вандализму, а наоборот приглашать их в Россию для отдыха в местах не столько отдаленных, чтобы они несли тут ответственность за нанесение ущерба», - считает правозащитник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/