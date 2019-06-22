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Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю изъяли сотовый телефон у адвоката

Адвокат прибыл в следственный изолятор  для встречи со своим подзащитным. При проходе на режимную территорию учреждения у него был обнаружен и изъят мобильный телефон.

Запрещенный на территории пенитенциарного учреждения предмет был обнаружен на КПП при проведении личного досмотра посетителя СИЗО.  По данному факту составлены и направлены суд материалы об административном правонарушении. Кроме того, информация о случившемся будет направлена в краевую коллегию адвокатов.

Статьей 19.12 КоАП РФ установлена административная ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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