/Криминал/

В Новороссийске задержали фальшивомонетчиков

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что приезжий из Белгородской области и один из местных жителей могут быть причастны к незаконному сбыту фальшивых денежных знаков.

При проверке сведения подтвердились. 

Двоих подозреваемых в возрасте 25 и 20 лет полицейские задержали на центральном рынке  города Новороссийска, когда они расплатились за покупки купюрами номиналом 2 тысячи рублей, вызывающими сомнение в подлинности. 

При проведении личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у молодых людей еще три банкноты. По результатам проведенного исследования установлено, что все изъятые денежные знаки являются поддельными. 

В настоящее время СУ УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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