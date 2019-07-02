Сотрудники уголовного розыска Новороссийска совместно с коллегами, находящимися в командировке на территории города-героя, выявили факт незаконного хранения наркотиков

/Криминал/

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019», в хуторе Дюрсо, сотрудники уголовного розыска, прибывшие на усиление из республики Башкортостан, вместе с коллегами из УМВД России по городу Новороссийску заметили мужчину, который вел себя подозрительно. При виде правоохранителей, он изменил маршрут своего движения и попытался скрыться бегством, однако был задержан.

В ходе личного досмотра ранее судимого 38-летнего местного жителя в его левом носке полицейские обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом.

По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является производным N – метилэфидрона, массой 0,28 грамма.

Задержанный пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого подразделением дознания отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску