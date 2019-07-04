/Криминал/

Депутат заявил, что дело против экс-главы «Автодора» не отразится на строительстве ЦКАД

Строительство Центральной кольцевой дороги не должно замораживаться после возбужденного уголовного дела против экс-главы компании «Автодор». Об этом заявил в интервью «Дума ТВ» член Комитета по транспорту и строительству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский.

«Объект в стадии обсуждения, никем он не замораживался. Все должно работать, тем более сейчас национальные проекты, контроль. (...) Неурядицы касаются руководителя, и, конечно, но они не должны отражаться на государственной программе», - сказал парламентарий.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка ранее заявил, что против экс-главы холдинга «Автодор» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении строительства ЦКАД. В случае признания вины бывшему владельцу холдинга грозит до 10 лет колонии. Имя подозреваемого пока не разглашается.

Просмотров: 60 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Вместе легче решать вопросы улучшения качества жизни людей...

«Народный контроль» доложил о первых положительных результатах

Владимир Синяговский: Пообещал - надо делать...

Владимир Синяговский: Формат Совета законодателей Кубани весьма эффективен...

Депутат заявил, что дело против экс-главы «Автодора» не отразится на строительстве ЦКАД

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!