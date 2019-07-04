Депутат заявил, что дело против экс-главы «Автодора» не отразится на строительстве ЦКАД

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Строительство Центральной кольцевой дороги не должно замораживаться после возбужденного уголовного дела против экс-главы компании «Автодор». Об этом заявил в интервью «Дума ТВ» член Комитета по транспорту и строительству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский.

«Объект в стадии обсуждения, никем он не замораживался. Все должно работать, тем более сейчас национальные проекты, контроль. (...) Неурядицы касаются руководителя, и, конечно, но они не должны отражаться на государственной программе», - сказал парламентарий.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка ранее заявил, что против экс-главы холдинга «Автодор» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении строительства ЦКАД. В случае признания вины бывшему владельцу холдинга грозит до 10 лет колонии. Имя подозреваемого пока не разглашается.