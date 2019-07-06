Сотрудники новороссийской полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина

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При виде полицейских 25 –летний житель Ростовской области попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Находясь в ночное время на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно – постовой службы Управления МВД России по г. Новороссийску получили сообщение от оперативного дежурного дежурной части о том, что неизвестный гражданин, разбив стекло, проник в продуктовый магазин.

Полицейские незамедлительно выехали на место преступления. По указанному адресу стражи порядка обнаружили мужчину, который складывал продукты в пакет. При виде полицейских подозреваемый попытался скрыться и оказать сопротивление, но был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе опроса установлено, что 25 –летний задержанный житель Ростовской области в Новороссийск приехал на отдых.

В настоящий момент следственным подразделением Управления МВД России по г. Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до пяти лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску