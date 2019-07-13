На российско-абхазской границе задержана гражданка КНДР

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Пограничники заподозрили женщину в том, что она предъявила на паспортный контроль чужой паспорт.

При проверке документов жительницы Корейского полуострова сотрудники краевого погрануправления выявили явные отличия фотографии в паспорте с личностью предъявительницы. Женщину вывели из пассажирского потока и опросили.

Через своего сопровождающего женщина сообщила пограничникам, что паспорт действительно принадлежит ей, а выявленные отличия – результат пластической хирургии и косметологии.

В настоящее время в отношении иностранки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. ст.18.1 КоАП РФ – нарушение режима государственной границы. Паспорт передан на портретную экспертизу. И если она подтвердит подозрения пограничников, то женщину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на нарушение государственной границы. Ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа, либо до двух лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю