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Прокуратурой Мостовского района выявлен факт несоответствия заместителя главы муниципального образования квалификационным требованиям уровня образования

Прокуратурой Мостовского района в ходе проверки установлено, что распоряжением главы администрации муниципального образования Краснокутское сельское поселение Мостовского района на должность заместителя главы назначено лицо, не имеющее высшего образования.

Согласно имеющимся в личном деле документам должностное лицо имеет средне-специальное образование, высшее образование, требуемое для замещения должности заместителя главы муниципального образования, у муниципального служащего отсутствует.

На незаконное распоряжение главы прокуратурой района внесен протест, который удовлетворен, незаконное распоряжение отменено, чиновник переведен на нижестоящую должность.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-mostovskogo-rayona-vyyavlen-fakt-5

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Категория: Новости / Криминал

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