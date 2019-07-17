Об обнаружении карантинного объекта в Новороссийске

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Государственными инспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля и надзора на Государственной границе РФ при проведении досмотра апельсинов, прибывших из Египта в морской порт «Новороссийск», в партии, весом более 26 т, был выявлен энтообъект, имеющий для РФ карантинный статус – средиземноморская плодовая муха.

Наличие и жизнеспособность данного вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданным Новороссийским филиалом ФБГУ «ВНИИКР».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации, зараженные цитрусовые были запрещены к ввозу в нашу страну и возвращены грузоотправителю.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Основным способом распространения средиземноморской плодовой мухи является перенос внутри заселенных плодов. Взрослые мухи могут быть перевезены в транспорте (самолеты, поезда, морские суда) с грузами, в грузовых и пассажирских салонах, поскольку при отсутствии пищи имаго живет до недели, а питаясь – 6-8 месяцев. С помощью ветра вредитель может переноситься пассивно на значительные расстояния (до 20 км).

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея