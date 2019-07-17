Сотрудниками оперативного отдела пресечена доставка крупной партии наркотических средств пачке с чаем

/Криминал/

Благодаря полученной оперативной информации в ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки на режимную территорию крупной партии наркотических средств, замаскированных в упаковке с чаем.

Наркотики обнаружили в ходе отработки полученной оперативной информации при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание и проходящему лечение в ЛИУ-8.

В действиях гражданина, осуществлявшего доставку в лечебно- исправительное учреждение передачи со спрятанным ухищренным способом полимерным свертком с кристаллическим веществом белого цвета, которое предположительно является наркотическим средством, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.

Проведенная экспертиза также подтвердила, что изъятое вещество относится к наркотическим средствам, а его масса приравнивается к особо крупному размеру. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК