В Динском районе бывший заместитель начальника участка предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в крупном размере

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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Она обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (пп.«в, г» ч.7 ст.204 УК РФ).

По версии следствия, в период с конца 2017 года по 28 февраля 2018 года к заместителю начальника участка в Динском районе обратился индивидуальный предприниматель с просьбой оказать содействие в подключении коммерческого помещения к газовым сетям. Заместитель начальника участка пообещала помочь предпринимателю. Кроме того, сотрудник Газпрома обещала не указывать о потреблении индивидуальным предпринимателем газа без заключения договора, а также обещала ему общее покровительство. За данные действия женщина потребовала от индивидуального предпринимателя передать ей 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа. В феврале 2018 года заместитель начальника участка обратилась с просьбой к своей подчиненной, не осведомленной о ее намерениях, передать номер банковской карты для зачисления денежных средств, что последняя и сделала. 28 февраля 2018 года индивидуальный предприниматель перечислил на банковскую карту требуемые денежные средства, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК ОВД Динского района ГУВД по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю