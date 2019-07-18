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Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, спрятанных в брикет со сливочным маслом

Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, предотвращена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, которые предназначались для осужденных, содержащихся в учреждении.

В ходе реализации оперативной информации, при досмотре продуктовой передачи гражданина 1972 года рождения, в брикете со сливочным маслом, были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белогоцвета, предположительно являющегося наркотическим.  После проведения следственных действий на месте происшествия задержанный был доставлен в отдел полиции.

В действиях гражданина, осуществлявшего передачу наркотических средств, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, спрятанных в брикет со сливочным маслом

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