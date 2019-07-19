В Сочи вынесен приговор недобросовестному застройщику, причинившим имущественный ущерб 106 гражданам на сумму свыше 130 миллионов рублей

/Криминал/

Центральный районный суд города Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор 43-летнему Сергею Антоняну.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что застройщик, не имея разрешительных документов, в период с 2011 года по 2016 годы заключил с неопределенным кругом граждан в простой письменной форме предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и доли в праве собственности на земельный участок, на основании которых обязался построить жилой дом, предоставить в них потерпевшим жилые помещения.

Во исполнение данных договоров он получил от потерпевших денежные средства и незаконно построил дом до 9 этажа. В феврале 2015 года Хостинский районным судом г. Сочи вынесено решение, обязывающее Антоняна своими силами или за свой счет снести указанное самовольное строение, расположенное на земельном участке в г. Сочи, Хостинский район, с. Раздольное, ул. Буковая, д. 10.

От преступных действий подсудимых пострадали жители регионов России: Московской, Омской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и др.

Сумма ущерба составила для каждого из них от 730 т. рублей до 2,4 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и потерпевших по уголовному делу, назначил застройщику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о разрешении гражданских исков потерпевших передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На имущество осужденного в обеспечении исковых требований потерпевших судом наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru