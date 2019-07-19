На Кубани завершился второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019»

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В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории Краснодарского края проводился второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019».

По итогам работы за 10 дней сотрудниками кубанской полиции на территории региона выявлено около 100 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 7,5 кг наркотических средств растительного происхождения, выявлено 15 незаконных посевов наркосодержащих растений, общей площадью около 400 квадратных метров. К уголовной ответственности за совершение преступлений в указанной сфере привлечено свыше 70 лиц, составлено более 140 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе проведенного мониторинга Интернет-ресурсов выявлено 56 сайтов, пропагандирующих распространение наркотиков и иные действия в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. На официальном сайте Роскомнадзора размещены обращения о блокировке вышеуказанных сайтов.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю