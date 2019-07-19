В Сочи бывший судебный пристав-исполнитель подозревается в превышении должностных полномочий

/Криминал/

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Хостинского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России по Краснодарскому краю. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года в производстве судебного пристава-исполнителя находилось 7 исполнительных производств в отношении 62-летнего местного жителя, два из которых были объединены в сводное исполнительное производство. Общая сумма, подлежащая взысканию с ответчика, превысила 5,2 миллиона рублей. Между тем, женщина при наличии действующих исполнительных производств на вышеуказанную сумму, отменила запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, стоимость которого, по предварительным данным, превышала 3 миллиона рублей. В результате действий судебного пристава, мужчина смог переоформить транспортное средство на своего сына, что сделало невозможным обращение взыскания на данное имущество и погашение задолженности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/