По инициативе прокуратуры Динского района возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий при получении социальных выплат

/Криминал/

Прокуратура Динского района провела проверку исполнения требований законодательства о порядке и условиях признания лица инвалидом.

Установлено, что 49-летний местный житель, имея умысел на хищение денежных средств, предоставил заведомо ложные сведения в государственное учреждение управление пенсионного фонда Российской Федерации в Динском районе о бессрочности установленной ему 2 группы инвалидности в связи с наличием онкологического заболевания.

Вместе с тем согласно сведениям из государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Динская ЦРБ» направление на медико-социальную экспертизу мужчине не выдавалось.

По информации Клинического онкологического диспансера № 1» указанное лицо в медицинское учреждение не обращалось, на учете не состоит.

Незаконными действиями причинен ущерб на сумму свыше 580 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru