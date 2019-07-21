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В краевом пограничном управлении возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи креветки

Рыбаков задержали на берегу Азовского моря в нескольких километрах западнее посёлка За Родину.

 

Пограничники зафиксировали факт браконьерского промысла в конце мая текущего года. Тогда, двое жителей прибрежных районов края вброд удалились вглубь морской акватории и установили там незаконные орудия добычи водных биоресурсов типа раколовок. Менее чем за час рыбаки добыли свыше 1300 особей креветки травяной, а также несколько десятков бычка и барабули. Позднее специалисты оценили ущерб, причиненный морским обитателям. Он составил более 60 тысяч рублей.

По данному делу проведено административное расследование, в ходе которого усмотрены признаки уголовного преступления. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц. Данное деяние наказывается штрафом от 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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В краевом пограничном управлении возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи креветки

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