В Динском районе перед судом по обвинению в кражах, угоне и убийстве предстанет приезжий из Республики Коми

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Следственным отделом по Динскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего приезжего из Республики Коми. Он обвиняется в двух эпизодах кражи, убийстве знакомого и угоне его автомобиля.

Напомним, 2 апреля 2019 года в правоохранительные органы Динского района поступило сообщение об обнаружении в колодце с коммуникациями одного из домовладений в селе Красносельском тела 46-летнего приезжего из Республики Коми с колото-резаными ранениями в области грудной клетки и живота. По данному факту следователем следственного отдела по Динскому району СКР по краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления 6 апреля был задержан 45-летний знакомый погибшего из Республики Коми, который в ходе допроса дал признательные показания. По версии следствия, задержанный работал водителем у потерпевшего. В начале февраля 2019 года мужчина похитил 2 миллиона рублей у работодателя и скрылся за пределы Краснодарского края. 27 марта 2019 года обвиняемый приехал домой к своему знакомому в Динской район, чтобы извиниться за хищение у него денежных средств. Между мужчинами произошел конфликт, так как потерпевший его не простил. В ходе ссоры мужчина взял на месте нож и нанес им несколько ударов в грудную клетку и живот хозяина дома, убив его. После совершенного преступления обвиняемый похитил из дома убитого 100 тысяч рублей и ювелирные украшения на сумму более 159 тысяч рублей, а затем спрятал тело знакомого в колодце во дворе дома. В последующем мужчина на автомобиле потерпевшего приехал в город Краснодар и оставил его в одном из садовых товариществ вблизи Ростовского шоссе, где он был обнаружен правоохранителями. После этого обвиняемый выехал в Москву, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/