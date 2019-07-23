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В Краснодаре по инициативе прокуратуры юридическому лицу за совершение коррупционного правонарушения назначен штраф в размере 500 тысяч рублей

Прокуратура Западного административного округа г.Краснодара провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции на предприятии ООО «Научное производственное объединение «ГеоИнжПроект», осуществляющего проектирование зданий и сооружений.

Установлено, что в мае 2019 года генеральный директор, находясь в кабинете отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара, предложил заместителю начальника отдела денежные средства в размере 150 тысяч рублей за незаконное бездействие, выразившееся в непринятии мер по наложению ареста на имущество указанной организации.

В то же время заместитель начальника отдела, осознавая противоправность действий генерального директора, обратилась в правоохранительные органы, после чего передача денежных средств происходила под контролем оперативных служб.

Руководитель предприятия привлечен к уголовной ответственности  по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данному факту прокуратурой округа в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица), по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере  500 тысяч рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru

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Категория: Новости / Криминал

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В Краснодаре по инициативе прокуратуры юридическому лицу за совершение коррупционного правонарушения назначен штраф в размере 500 тысяч рублей

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