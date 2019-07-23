Белореченской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего

/Криминал/

Белореченской межрайонной прокуратурой в рамках организованной проверки установлено, что 46-летний мужчина при помощи цепи и замка закрепил к деревянной ножке стеллажа в сарае своего 10-летнего сына, после чего уехал с супругой и 4-летним сыном в г. Краснодар.

Мальчик смог освободиться. Он прибежал в магазин, находящийся недалеко от дома, и рассказал о произошедшем. Работники магазина незамедлительно обратились в полицию. В настоящее время ребёнок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По данному факту Белореченским межрайонным отделом СУ СК России по краю возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Возбуждение уголовного дела признано межрайонной прокуратурой законным и обоснованным, результаты расследования поставлены на контроль.

Установлено, что родители малолетнего находятся в разводе, в 2016 году решением Белореченского районного суда определено место жительства ребенка с отцом.

По поручению межрайонной прокуратуры организовано обследование уполномоченными органами жилищно-бытовых условий родной матери несовершеннолетнего, изучение исполнения ею родительских обязанностей с целью решения вопроса о дальнейшем совместном проживании.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru