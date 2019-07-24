Таможенники выявили факт незаконного ввоза 300 экзотических обезьян из Вьетнама

/Криминал/

Факт незаконного ввоза в Россию из Вьетнама 300 экзотических обезьян стоимостью более 8,5 млн рублей выявлен Южной оперативной таможней. Животных использовали для опытов вместо помещения их в зоопарки и цирки.

В 2017-2019 годах в регионе деятельности Сочинской таможни российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак в качестве «зоопарковых или цирковых животных» и предоставила соответствующие ветеринарные сертификаты, а также разрешения Россельхознадзора и СИТЕС. Приматов импортировали регулярными рейсами авиакомпаний.

Проверочные мероприятия показали, что животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов. Данная деятельность требует предоставления ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС иного вида, предполагающих научно-исследовательскую работу с животными. При этом ввоз приматов должен производиться с соблюдением особых условий транспортировки.

В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и подвержена эвтаназии. 149 яванских макак планируется направить в зоопарки ЮФО и других федеральных округов.

Источник: пресс-служба Южного таможенного управления