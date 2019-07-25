В Краснодаре объявлен в розыск мужчина, обвиняемый в убийстве брата и совершении других преступлений

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего уроженца Республики Саха (Якутия) и двух его знакомых в возрасте 28 и 29 лет. Они обвиняются в убийстве 48-летнего мужчины, являвшегося братом одного из обвиняемых (п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ) краже денежных средств погибшего (пп.«а,в» ч.2 ст.158 УК РФ) и угоне автомобиля потерпевшего (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ). 38-летнему брату погибшего также предъявлено обвинение в уничтожении документов мужчины (ч.1 ст.325 УК РФ) и уничтожении имущества потерпевшего (ч.1 ст.167 УК РФ).

По версии следствия, между братьями на протяжении длительного времени складывались неприязненные отношения. В октябре 2018 года младший брат приехал из Москвы в гости к старшему в Сочи, где стал с ним заниматься торговлей горюче-смазочными материалами. В этот же период он познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые также помогали его родственнику и проживали у него. В ходе общения он предложил данным гражданам совершить убийство своего брата, на что те согласились. После этого они втроем спланировали убийство и распределили между собой роли. Соучастники изучили график работы и маршрут передвижения 48-летнего мужчины. 13 декабря 2018 года злоумышленники дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из обвиняемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив Мацестинского лесопарка, где закопали. При этом, обвиняемые похитили денежные средства потерпевшего в сумме 50 тысяч рублей, которые разделили между собой. Кроме того, брат погибшего уничтожил принадлежащие родственнику документы и его мобильные телефоны. После обвиняемые приняли меры к сокрытию автомобиля потерпевшего в овраге на Сухумском шоссе, где он был обнаружен правоохранителями, под ветками деревьев.

В отношении всех обвиняемых по ходатайству следователя были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем, сегодня, один из обвиняемых – 38-летний Антон Санников совершил побег из-под стражи и скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефону 8-861-267-31-52 или 02.

Источник: https://kuban.sledcom.ru