В Краснодарском краевом суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении троих жителей Апшеронского района

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В Краснодарском краевом суде присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении Юрия и Виктора Архиповых, а также Виктора Малышева.

Архипов Ю. и Малышев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 4 ст. 33, п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в форме подстрекательства к убийству, то есть склонение лица к умышленному причинению смерти другому человеку другим способом, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление), кроме того, указанные лица, а также Архипов В. признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина важного личного документа).

В суде установлено, что с марта 2017 года между 55-летней потерпевшей М. и Архиповым В., интересы которого в судебных заседаниях представлял отец Архипов Ю., проходил судебный спор, связанный с установлением права собственности на наследственное имущество – квартиру в г. Горячий Ключ.

Архипов Ю. считал действия М. и вынесенное в ее пользу решение суда несправедливыми, так как полагал, что единственным наследником на спорную квартиру являлся его сын – Виктор. Вследствие этого у отца возникла личная неприязнь к потерпевшей.

25 декабря 2017 года около 10 часов 30 минут, с целью обсудить спор об установлении права собственности на наследственное имущество, Архипов Ю. совместно с Малышевым, которому было известно об имеющимся конфликте, прибыли в её дом по адресу: г. Горячий Ключ, пос. Кутаис, ул. Пушкина, где женщина проживала совместно с 62-летним сожителем, о присутствии которого они не были осведомлены.

В результате разговор перерос в открытый конфликт, в ходе которого Архипов нанес кулаками ей не менее трех ударов по голове и лицу, после чего задушил.

Он же после убийства прошел в жилую комнату домовладения, где в это время находились Малышев и сожитель потерпевшей, сообщил им о совершенном убийстве.

Мужчина после ставшего ему известным факта убийства своей сожительницы, попытался встать с кровати и пройти в помещение кухни домовладения, а также позвонить по телефону. При этом он в силу имеющегося у него заболевания передвигался с трудом, не был способен совершать активные действия, которые позволили бы ему защитить себя и оказать сопротивление.

Архипов, осознавая, что мужчина является свидетелем убийства, с целью скрыть данное преступление, потребовал от Малышева убить последнего, что тот и сделал, задушив потерпевшего электрическим кабелем.

После совершенных убийств с 25 по 27 декабря мужчины совместно с Архиповым В. похитили имущество потерпевших на общую сумму свыше 90 тысяч рублей.

26 декабря 2017 года в ходе совершения кражи они похитили важные и личные документы потерпевшей (свидетельство о рождении, трудовую книжку, свидетельство о расторжении брака и др.).

В судебном заседании подсудимые Архиповы вину не признали в полном объеме. Малышев желая, чтобы Ю.Архипов избежал наказания за совершенные деяния, выдвинул версию, что убийства потерпевших совершил только он.

Однако государственному обвинителю удалось убедить присяжных заседателей в виновности указанных лиц. Не поверив в версию Малышева, коллегия единогласно признала подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, посчитав не заслуживающими снисхождения в особо тяжких преступлениях.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru