В Сочи вынесен приговор в отношении двоих лжезастройщиков

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Приговором Адлерского районного суда города Сочи осуждены 37-летняя Анастасия Эксузян и 50-летинй Артур Мхитарян.

Они признаны виновными в совершении 5 и 6 преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что Мхитарян и Эксузян в течение 2014-2018 г.г., не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, а также, не обладая заключениями государственной экспертизы, разрешающими строительство, начали самовольно возводить дома на земельных участках по адресу: г. Сочи, Адлерский район, село Орел?Изумруд, выше микрорайона «Голубые дали», а также по адресу г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сокол» и по ул. Пятигорская, 71. При этом публично размещали в различных агентствах недвижимости города Сочи информацию о продаже квартир.

При заключении договоров с гражданами под видом инвестиций в строительство Мхитарян и Эксузян умышленно вводили граждан в заблуждение, скрывая от них сведения о том, что дома являются самовольными строениями, а также заверяли их в том, что дома будут введены в эксплуатацию в указанный в договоре срок.

От их преступных действий пострадали 74 человека, общая сумма ущерба составила свыше 90 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, назначил Мхитарян наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Эксузян , роль которой была не столь значительной, - 4 года лишения свободы, с предоставлением отсрочки реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.На имущество осужденных с целью возмещения причиненного ущерба судом наложен арест.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru