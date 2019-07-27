/Криминал/
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!!
САННИКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ,
15.11.1980 г.р.
ПРИМЕТЫ: рост 175 см., телосложение - среднее; форма лица - овальная; тип европейский; лоб - высокий; форма бровей - прямые; нос - прямой; рот - средний; губы - пухлые; подбородок - прямой; разрез глаз - средний; волосы - коротко стриженный с залысинами; уши - средние.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на правой руке отсутствует указательный палец.
ВНИМАНИЕ!!! За помощь в поимке преступника объявлено вознаграждение!!!
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого просим сообщать по телефонам:
8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, 02(102)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
Источник: пресс-служба УФСИН России