На Кубани перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере долевого строительства

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«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное следствие уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Четверым жителям города Сочи предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые – руководитель и сотрудники общества с ограниченной ответственностью, являясь частными застройщиками, привлекли денежные средства более 60 жителей Краснодарского края и других регионов России под видом долевого участия в строительстве жилых домов в городе Сочи. Злоумышленники возводили здания без разрешительных документов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 60 миллионов рублей.

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество обвиняемых наложен арест.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.