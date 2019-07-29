В Сочи в отношении сотрудника ГИБДД, совершившего увод лица от ответственности, возбуждено два уголовных дела

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Прокуратура города Сочи в ходе надзора за исполнением сотрудниками ГИБДД требований административного законодательства при составлении материалов в области безопасности дорожного движения выявила факт необоснованного увода от ответственности лица, причинившего вред здоровью водителю мотоцикла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что в феврале 2019 года на федеральной автомобильной дороге в Лазаревском районе г. Сочи с участием автомобиля и мотоцикла произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Вместе с тем, оформлявший названное происшествие сотрудник ГИБДД воспользовался неудовлетворительным состоянием пострадавшего, понудил признать получение им травм по собственной невнимательности. Более того, принял решение о привлечении водителя мотоцикла к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) в его отсутствие, самостоятельно расписавшись в вынесенном постановлении.

В последующем незаконное решение в отношении водителя мотоцикла отменено судом, а по инициативе прокуратуры города в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru