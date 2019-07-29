В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту гибели матери и ее малолетнего сына в результате отравления продуктами горения

/Криминал/

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 27-летней женщины и ее 6-летнего сына (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что женщина с супругом и малолетним сыном проживала в съемной квартире в одном из домов на улице Володарского. По версии следствия, 26 июля 2019 года мать с сыном находилась дома и готовила еду. В какой-то момент женщина с ребенком легла спать, при этом оставив на включенной газовой конфорке кастрюлю с пищей, в результате чего произошло возгорание продуктов питания с выделением продуктов горения. 27 июля 2019 года супруг женщины, вернувшись из командировки, не смог попасть в квартиру из-за того, что входная дверь была заперта изнутри. Прибывшие по вызову мужчины работники специальной службы вскрыли дверь и войдя в дом обнаружили его супругу и малолетнего сына без признаков жизни. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть женщины и ребенка, которая, по предварительным данным, наступила в результате отравления продуктами горения. При осмотре тел погибших каких-либо повреждений обнаружено не было.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз. В ходе расследования следователем будет дана юридическая оценка действиям погибшей женщины, в части проявленной небрежности при оставлении на включенной газовой плите пищи без притока кислорода. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru