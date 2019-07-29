В Щербиновском районе прокурор потребовал признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Краснодарского края необеспечения онкобольного лекарственными средствами

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Прокуратура Щербиновского района провела проверку соблюдения законов при обеспечении жителей района жизненно необходимыми лекарственными средствами.

Установлено, что, несмотря на неоднократные обращения жителя хутора Любимов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в органы контроля и учреждения здравоохранения с требованием об обеспечении его необходимыми для лечения лекарственными средствами, действенных мер по исполнению требований закона уполномоченными должностными лицами не принято, соответствующие лекарства заявителю не предоставлены.

В результате проведенных проверочных мероприятий прокурором района в интересах больного в Щербиновский районный суд направлено исковое заявление.

Решением суда требования прокурора полностью удовлетворены.

Бездействие государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Щербиновская центральная районная больница» и министерства здравоохранения Краснодарского края, выразившегося в ненадлежащем лекарственном обеспечении больного, признано незаконным. На ответчиков возложена обязанность по предоставлению необходимых жизненно важных лекарственных препаратов заявителю.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru