В Щербиновском районе прокурор потребовал признать незаконным бездействие министерства здравоохранения Краснодарского края необеспечения онкобольного лекарственными средствами
Прокуратура Щербиновского района провела проверку соблюдения законов при обеспечении жителей района жизненно необходимыми лекарственными средствами.
Установлено, что, несмотря на неоднократные обращения жителя хутора Любимов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в органы контроля и учреждения здравоохранения с требованием об обеспечении его необходимыми для лечения лекарственными средствами, действенных мер по исполнению требований закона уполномоченными должностными лицами не принято, соответствующие лекарства заявителю не предоставлены.
В результате проведенных проверочных мероприятий прокурором района в интересах больного в Щербиновский районный суд направлено исковое заявление.
Решением суда требования прокурора полностью удовлетворены.
Бездействие государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Щербиновская центральная районная больница» и министерства здравоохранения Краснодарского края, выразившегося в ненадлежащем лекарственном обеспечении больного, признано незаконным. На ответчиков возложена обязанность по предоставлению необходимых жизненно важных лекарственных препаратов заявителю.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru